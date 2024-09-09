بمعدل 2372 رحلة.. طيران العراق ينقل نحو 400 ألف مسافر في شهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن تحقيق إنجاز جديد في قطاع النقل الجوي، حيث سجلت الخطوط الجوية العراقية زيادة ملحوظة في عدد الرحلات والمسافرين خلال شهر آب الماضي، تعد الأعلى من نوعها منذ جائحة كورونا.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إجمالي عدد الرحلات الجوية المنفذة خلال المدة المذكورة والبالغ 2,372 رحلة، في حين وصل عدد المسافرين إلى 398,343 مسافر، ما ينعكس ايجاباً على مستوى الأداء والتطور وكفاءة العمليات الجوية".

وأكد معاون مدير عام الشركة ذو الفقار عبد الحسين، بحسب البيان، أن "هذه الزيادة تحققت نتيجة كفاءة الخطة التشغيلية للشركة التي وضعت لتلبي إحتياجات المسافرين وتوفير خيارات سفر متنوعة لمختلف القطاعات المحلية والخارجية بأسعار مناسبة وتعزيز جميع الخدمات المقدمة على متن الطائر الأخضر، وسط توقعات باستمرار هذا النمو في الأشهر القادمة".