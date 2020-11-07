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بمعدات ثقيلة.. دفاع مدني الموصل ينقذ سائقاً عالقاً في شاحنة مقلوبة

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-07T19:44:05+0000
بمعدات ثقيلة.. دفاع مدني الموصل ينقذ سائقاً عالقاً في شاحنة مقلوبة

شفق نيوز/ تمكن عناصر الدفاع المدني في الموصل، يوم السبت، من انقاذ سائق انقلبت شاحنته وحشر داخلها بعد تعرضها لاضرار بليغة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "كوادر الدفاع المدني في الموصل نجحت بأنقاذ سائق شاحنة (قلاب) من موت محقق بعد انحراف الشاحنة وخروجها عن الطريق قرب قرية ابو جربوعة الواقعة على طريق موصل - بعشيقة ما ادى الى انقلابها".

واضاف المصدر؛ ان "السائق بقى عالقاً فيها حتى وصلت كوادر الدفاع المدني واستخدمت المعدات الثقيلة من اجل فتح ثغرة لاخلاء السائق"، مشيرا إلى أن "السائق كان يعاني من عدة كدمات وجروح جراء الحادث حيث تم نقله الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج".



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