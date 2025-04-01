بمشهد لا يكاد يُصدق .. انتشال جثة شابة من بئر ضيقة بالبصرة (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، انتشال جثة فتاة رمت نفسها في بئر مياه بمزارع سفوان فجر أمس الإثنين.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن فرقها تمكنت من انتشال جثة فتاة من بئر ارتوازية بعمق يتجاوز 30 متراً تحت سطح الارض بإسناد الآليات نوع حفار من شركة النفط والجهد المدني.

وأفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، أمس الاثنين، بانتحار شابة عبر رمي نفسها داخل بئر.

وتنشر وكالة شفق نيوز فيديو انتشال الجثة من البئر في مشهد لا يكاد يصدق بسبب ضيق فتحة البئر: