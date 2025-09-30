بمشاريع استراتيجية.. خريطة استثمارية جديدة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

عقد مجلس محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية لبحث الخريطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة وما تتضمنه من مشاريع استراتيجية.

وقال رئيس المجلس محمد إبراهيم حافظ، لوكالة شفق نيوز، إن "ملف الاستثمار يمثل أولوية قصوى في عمل المجلس، والمرحلة المقبلة ستشهد مراقبة دقيقة وجادة لجميع المشاريع الاستثمارية، ولن نتهاون مع أي حالات تلكؤ أو تعطيل متعمد لمسيرة الإعمار والتنمية".

ودعا جميع المستثمرين إلى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشاريع وفق المواصفات الفنية المعتمدة، مبيناً أن "أي إخفاق أو تأخير غير مبرر سيواجه بإجراءات صارمة تصل إلى سحب الإجازات وإحالة المقصرين إلى الجهات المختصة".

وأشار حافظ، إلى أن "الانتخابات النيابية المقبلة يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الديمقراطية وترسيخ لغة الحوار البنّاء"، داعياً الكتل السياسية إلى "تجنّب التصريحات المتشنجة والعمل على نشر رسائل إيجابية تعزز وحدة النسيج المجتمعي".

وختم بالقول إن "مستقبل كركوك المزدهر لن يتحقق إلا بروح التعاون والعمل المشترك بين جميع أبنائها"، مؤكداً التزام المجلس بتنفيذ رؤيته لتطوير المحافظة بما يواكب تطلعات المواطنين.