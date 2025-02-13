بمشاركة 8200 شخص.. الأنبار تشهد أكبر مسابقة لحفظ القرآن

شفق نيوز/ احتضنت محافظة الأنبار، يوم الخميس، أكبر مسابقة لحفظ القرآن، شملت العديد من مناطق المحافظة، وبمشاركة أكثر من 8200 متسابق، تركزت على سورة قرآنية واحدة.

وقال زيد المعيوف، أحد منظمي مسابقة "أجيال القرآن"، لوكالة شفق نيوز، إن "المسابقة في موسمها الثالث، التي تقيمها جامع الخلافة الراشدة في مدينة الرمادي، أن المسابقة لهذا العام تركز على حفظ سورة واحدة فقط من القرآن، وهي سورة الحجرات.

وأوضح المعيوف، أن "اختيار سورة قصيرة كان بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين، خاصة أولئك الذين يجدون صعوبة في حفظ سور طويلة أو أجزاء من القرآن".

وأضاف: "رأينا الحاجة الملحّة لتنظيم مسابقات ميسّرة تتناسب مع جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحفظ".

وتابع أن "هذه الفكرة جاءت بعد نجاح الموسم الأول الذي تضمن حفظ سورة الكهف وكتابة بحث عنها، فضلاً عن المواسم السابقة التي تضمنت مسابقات تتطلب حفظ أجزاء طويلة من القرآن”.

وأشار إلى أن "عدد المشاركين في الموسم الماضي بلغ أكثر من 3500 مشارك، في حين وصل العدد هذا العام إلى ما يزيد عن 8200 مشارك من جميع أقضية محافظة الأنبار".

وفيما يتعلق بالجوائز، بيّن المعيوف أن "الموسم السابق شهد فوز 46 شخصاً برحلة عمرة إلى السعودية، إلى جانب توزيع أكثر من 100 جائزة عينية على المشاركين، أما هذا العام، فتم توسيع نطاق المسابقة لتشمل مناطق جديدة داخل المحافظة، مع تنظيم لجان اختبار مركزية في مدينة الرمادي، إضافة إلى انتقال اللجنة إلى الأقضية الأخرى في الأيام المقبلة".

وأكد أن "الهدف الأساسي من المسابقة هو تشجيع الناس على حفظ القرآن والتمسك به، فضلاً عن دعم إقامة دورات تحفيظ في المساجد ومراكز الإقراء".

كما أشار إلى أن "عدداً من المشاركين في المسابقات السابقة أصبحوا منتظمين في حلقات تحفيظ القرآن واستمروا في طريقهم نحو إتمام الحفظ".

وختم المعيوف، حديثه بالقول: "نطمح إلى عكس صورة إيجابية عن محافظة الأنبار، التي تتمسك بالقيم الدينية والقرآن".