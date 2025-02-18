بمشاركة 600 طالب وطالبة.. إنطلاق مهرجان المشي الصحي في البصرة  (صور)

شفق نيوز/ انطلق صباح اليوم الثلاثاء، المهرجان السنوي للمشي في محافظة البصرة بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة من مختلف مدارس المحافظة، ينطلقون من كورنيش شط العرب بمسافة تقدر بـ 1 كم وذلك بغية تعزيز مبدأ المشي والرياضة الصباحية.

وقالت منظمة المهرجان إيلاف حميد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفعالية برعاية مديرية تربية البصرة وبمشاركة 60 مدرسة ابتدائية حكومية وأهلية من مدارس المحافظة وبمعدل 10 إلى 12 طالباً وطالبة من كل المدارس المشاركة في المهرجان، ويبدأ المشي من منتصف كورنيش شط العرب وحتى نهايته عند مرسى السفن".

وأضاف أن "الهدف من المهرجان هو تعزيز روح الرياضة الصحية لدى الطلبة والطالبات المشاركين ولا سيما أن أعمارهم مناسبة للتعلم والاستمرار بممارسة الفعاليات الرياضية والمساهمة بإنشاء جيل واع ملم بأهمية النظام الرياضي في حياة الانسان".