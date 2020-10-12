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بمشاركة 60 امرأة و40 منظمة.. كركوك تدشن أولى معارضها في زمن كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-12T16:37:50+0000
بمشاركة 60 امرأة و40 منظمة.. كركوك تدشن أولى معارضها في زمن كورونا

شفق نيوز/ أقام المركز الثقافي في كركوك، اليوم الاثنين، معرضاً للأعمال اليدوية، بمشاركة 65 إمرأة و40 منظمة مدنية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، في كركوك نقلاً عن منظمي المعرض؛ أن المعروضات تضمنت أعمالاً يدوية يحتسب ريعها للنساء العاملات.

وأضاف مراسلنا؛ أن المركز الثقافي تكفل بإقامة هذا المعرض لبيع الأعمال اليدوية دون ان يتقاضى أي مقابل من المشاركات بالمعرض.

وأشار إلى أن الدافع وراء اقامة هذا المعرض هو تمكين النساء في محافظة كركوك من الإفصاح عن هواياتهن، والاستفادة من الإعمال التي يقمن بإنجازها من خلال عرضها للبيع المباشر لزائري المعرض.

ومن الجدير بالذكر؛ أن المعرض سيستمر لمدة ثلاثة أيام، وهو الأول الذي يقيمه المركز الثقافي منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في آذار الماضي.

 

 



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