بمشاركة 49 ألف ناخب.. ثلاث محافظات جنوبية تعلن نسبة التصويت الخاص: بمعدل أكثر من 74%

شفق نيوز/ اعلنت محافظات ذي قار، واسط والديوانية، اليوم السبت، نسبة المشاركة في التصويت الخاص للأجهزة الامنية، فيما أكدت جميعها أنها لم تسجل خروقات امنية في المراكز الانتخابية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "محافظة ذي قار شهدت تسجيل نسبة مشاركة في التصويت الخاص بواقع 72% اذ اشترك 21 ألف عنصر أمني في الانتخابات من أصل 30 ألف عنصر أمني".

وتابع مراسلنا، "اما محافظة الديوانية فقد سجلت نسبة مشاركة في التصويت الخاص بلغت 77% بواقع مشاركة 13 الف عنصر امني من أصل 17 ألف منتسب مشمول بالتصويت".

واضاف مراسلنا، كما ان "محافظة واسط شهدت تسجيل نسبة مشاركة 74% بواقع مشاركة 15 الف عنصر من أصل 20 ألف منتسب أمني يحق له التصويت".

وأوضح مراسلنا، ان "المحافظات الثلاثة أكدت عدم تسجيل أي خروقات تذكر قرب المراكز الانتخابية الخاصة بالتصويت الخاص، حيث بعد إغلاق صناديق الاقتراع باشرت بالعد والفرز اليدوي لغرض المطابقة مع النتائج الإلكترونية".