بمشاركة 30 دار نشر.. انطلاق النسخة الخامسة من معرض المستقبل للكتاب في بابل (صور)

انطلقت، يوم الأحد، فعاليات النسخة الخامسة من معرض المستقبل السنوي للكتاب، الذي تنظمه جامعة المستقبل تحت شعار "كتابنا مستقبلنا"، للفترة من 4 إلى 8 نيسان/أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 30 دار نشر عراقية وعربية، مقدمة باقة متنوعة من الإصدارات العلمية والسياسية والأدبية والثقافية.

وتم افتتاح المعرض برعاية رئيس الجامعة حسن شاكر مجدي، وبحضور عدد كبير من الأساتذة والطلبة، إلى جانب نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، في مشهد يعكس أهمية الحدث بوصفه أحد أبرز الفعاليات الثقافية على مستوى الجامعات العراقية.

وقال مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية، عباس عبد علي الباوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يمثل منصة معرفية رائدة تجسد التزام الجامعة بدعم الثقافة ونشر الوعي العلمي"، مشددا على "أهمية تعزيز علاقة الطلبة بالكتاب باعتباره حجر الأساس في بناء المجتمعات".

وأضاف الباوي، أن "المعرض لا يقتصر على عرض الكتب فحسب، بل يتضمن برنامجًا ثقافيًا متكاملًا يشمل لقاءات مع نخبة من الكتاب والشعراء، إضافة إلى عروض مسرحية ومعارض فنية تسهم في خلق بيئة ثقافية متكاملة".

كما شهدت الفعالية إطلاق مبادرة توزيع كوبونات لشراء الكتب مجانا، في خطوة تهدف إلى تشجيع الطلبة على القراءة وتعزيز ثقافة الاطلاع لديهم.

من جانبه، أوضح رئيس قسم الإعلام في الجامعة، زيد الشوكة، أن "المعرض يشهد أيضًا إقامة بازار خاص بالحرف اليدوية والأعمال الفنية، ما يضفي طابعًا متنوعًا يجمع بين الثقافة والإبداع".

ومن المؤمل أن تستمر فعاليات المعرض لمدة أسبوع، مانحة الزائرين فرصة واسعة للاطلاع على أحدث الإصدارات والمشاركة في الأنشطة الثقافية المختلفة.