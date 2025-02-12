بمشاركة 200 دار نشر عربية وأجنبية.. النجف تحتضن معرض للكتاب (صور)

شفق نيوز/ احتضنت محافظة النجف، يوم الأربعاء، الدورة الرابعة من معرض الكتاب بمشاركة 200 دار نشر عربية وأجنبية إضافة للعراقية.

وقال المتحدث باسم حكومة النجف المحلية، أحمد الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "معرض النجف الدولي للكتاب بدورته الرابعة، افتتح بمشاركة 200 دار نشر من 20 دولة عربية وأجنبية، إلى جانب عدد كبير من دور النشر المحلية، مما يعكس أهمية النجف كمركز ثقافي وعلمي وديني".

وأضاف أن "المعرض يشكّل تظاهرة ثقافية، أدبية، علمية، سياسية وإعلامية، حيث يوفر للكتاب والباحثين مصادر نادرة وكتبًا قيّمة يعتمدون عليها في أعمالهم"، مبينا أن "الحكومة المحلية في النجف تولي اهتمامًا كبيرًا بإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية، إذ استضافت المحافظة أكثر من 25 معرضًا ومهرجانًا خلال الفترة الماضية، مما يعزز مكانتها كعاصمة للثقافة والفكر".

وبين أن "المعرض يستمر لمدة 10 أيام، مقدّمًا منصة غنية للمهتمين بالأدب، الفكر، والتاريخ، ومؤكدًا دور النجف كحاضنة للمعرفة والتنوير".