بمشاركة 200 دار النشر.. افتتاح معرض النجف الدولي للكتاب (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة النجف، يوم الأربعاء، افتتاح معرض للكتب بمشاركة 200 دار نشر من 14 دولة، ومعرضاً تشكيلي، وبحضور محافظيّ النجف وكربلاء وعدداً من الشخصيات والمثقفين.

وقال رئيس فريق اكادو الثقافي، مازن محبوبة، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المعرض يعمل على نشر الثقافة والوعي المجتمعي وتطوير الشباب والاطلاع على مفاهيم جديدة وكيف نعيش حالة من النضج وخلق جو عام يساهم في تحقيق هذه الأهداف".

واضاف "كانت مشاركة الفريق في المعرض عبارة عن عرض عدد من العناوين الاجتماعية والثقافية".

فيما أكد علاء عزابي من مصر، لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة المشاركة في هذا المعرض والاطلاع على الكتب المعروضة فيه"، مشيرا الى ان "الشعب العراقي شعب مثقف وواعي والنجف اليوم عاصمة الثقافة الإسلامية".

بدوره أوضح أحد المشاركين اللبنانيين في المعرض، لوكالة شفق نيوز "نحن نشارك لأول مرة في المعرض بهدف التحفيز على القراءة والاطلاع على الكتب المنوعة المعروضة فيه".