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بمشاركة 20 فرقة إطفاء: السيطرة على حريق الكرادة

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-15T07:01:05+0000
بمشاركة 20 فرقة إطفاء: السيطرة على حريق الكرادة

شفق نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني، يوم الأحد، على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للأدوات الاحتياطية للسيارات في منطقة الكرادة ساحة التحريات بمشاركة 20 فرقة إطفاء.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن فرق الدفاع المدني تمكنت من تطويق وعزل النيران المندلعة في المخزن المحترق وابعدت خطر انتشارها عن المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر والدخول الى قلب النيران في ذات المخزن لتخمدها بشكل تام ونهائي دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادية.

وأضاف البيان؛ أن الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المخزن المحترق.

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