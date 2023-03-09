بمشاركة 15 دولة و240 شركة.. انطلاق فعاليات المعرض الصحي الشامل الدولي في النجف

شفق نيوز/ شهدت محافظة النجف، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات المعرض الصحي الشامل الدولي على أرض معرض النجف الدولي، و للفترة من 9 - 11 آذار الجاري.

ويشارك في المعرض 15 دولة عربية وأجنبية، بواقع اكثر من 240 شركة طبية أجنبية ومحلية.

وقال مدير إعلام معرض النجف، حيدر الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض أُقيم برعاية الحكومة المحلية في المحافظة، وشهد عرض المنتجات والتقنيات والتكنولوجيا الطبية والصحية العراقية والعربية والأجنبية المتنوعة في مختلف التخصصات الطبية والصحية".

وأشار، الى أن "المعرض يعتبر فرصة كبيرة لتلاقي الشركات العربية والأجنبية المشاركة من أجل عرض منتجاتها وتقنياتها الطبية بالسوق العراقية في منطقة الفرات الأوسط والنجف، بالإضافة الى الانفتاح على الأطباء المختصين في المجال الطبي، للحصول على وكالات حصرية من قبل تلك الشركات".

ولفت الى أن "المعرض يعد خطوة مهمة من أجل المساهمة في زيادة هذه التقنيات الطبية والتي ستعكس خطواتها على الجانب الطبي في العراق".

من جانبهم أشاد ممثلو الشركات، لمراسلة وكالة شفق نيوز، بالتسهيلات لإنجاح هذا المعرض بوصفه ملتقاً ثقافياً واجتماعياً وطبياً الى جانب قيمته العلمية.

يُذكر أن معرض النجف الدولي يستمر في إقامة المهرجانات والمعارض الدولية في مختلف المجالات التي ستسهم في رفد المحافظة ومنطقة الفرات الأوسط بمختلف التخصصات والإنتاج.