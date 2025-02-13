بمشاركة 13 دولة.. معرض "التسوق الرمضاني" يفتح أبوابه في البصرة

شفق نيوز/ أفتتح معرض البصرة الدولي للتسوق الرمضاني، يوم الخميس، أبوابه أمام اهالي البصرة، في خطوة تمثل فرصة للشركات والمؤسسات لعرض منتجاتها الغذائية والكهربائية قبل بداية شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم المعرض، أسامة مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 250 شركة تقدم منتجات متنوعة بدءاً من المواد الغذائية ومواد التنظيف ومواد التجميل، وكل ما يخص الصناعات اليدوية والجلدية والألبسة".

وأشار إلى أن "فعاليات الشركات تقام على أرض معرض البصرة الدولي في منطقة المعقل".

ولفت إلى أن "الشركات المشاركة هي من 13 دولة عربية وأجنبية، تجمعت بعدة أجنحة منها المصري واليمني والإيراني والفلسطيني والأردني"، مؤكداً أن "المنتج العراقي يشارك بكثافة واضحة ومن جميع محافظات العراق".

ورغم أن تحديد بداية الهجري تعتمد على رؤية الهلال إلا أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر رمضان، هذا العام ستوافق مطلع آذار/ مارس المقبل، ويشهد هذا الشهر، اقبالاً واسعاً على التسوق، وتتنافس الشركات لتقديم منتجاتها وخاصة الغذائية.

كما أن الأسواق في شهر رمضان، غالبا ما تزدحم بالمتبضعين، ويكون هناك ترويج كبير لمنتجات جديدة تضخها الشركات خلال هذا الشهر.