بمشاركة 10 آلاف متطوع..  رجال ونساء يقدمون خدمات لزوار الأربعينية في كربلاء

شفق نيوز / أعلنت العتبة الحسينية في كربلاء، يوم الأربعاء، مشاركة عشرة آلاف متطوع من كربلاء ومحافظات أخرى لتقديم الخدمات لزوار الأربعينية.

وقال نائب الأمين العام للعتبة الحسينية، أفضل الشامي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المتطوعين المشاركين في تقديم الخدمات للزائرين يبلغ ١٠ آلاف من الرجال والنساء ومن مختلف المحافظات، إضافة إلى المواكب الحسينية المشاركة التي يبلغ عددها ١١ ألفا و٤٠٠ موكب منها تقدم الخدمات، ومنها مواكب معزية".

وأضاف الشامي، أن "عدد المسعفين يبلغ عددهم ٧٠٠ شخص، جرى توزيعهم على ٢٦ نقطة بواقع سيارتي اسعاف وعشر نقاط داخل الحرم و١٢ خارج الحرم، ويتم العمل على مدار ٢٤ ساعة، إضافة إلى عربات الشحن وعددها أربع عربات شحن لنقل الحالات الطارئة".

وتابع "لا توجد إصابات أو غيرها حتى الآن، بين صفوف الفرق العاملة"، مردفاً بالقول "فرق توزيع الكمامات جهزت ٣٠٠ ألف كمامة يجري توزيعها يومياً على خمس فرق منتشرة على أبواب الصحن الحسيني".

وأشار الشامي، إلى وجود "فوج الخدمة الحسينية ويبلغ عددهم ١٥٠ خادما موزعين في مدن الزائرين، ويقومون بنفس الواجبات والخدمات، وهناك سبع منافذ لتوزيع الطعام، يبدأ توزيع الوجبة الواحدة من ٣ آلاف إلى ١٢ ألف نفر يوماً، وموكب آخر قريب من الصحن يبدأ بتوزيع خمسة آلاف إلى عشرة آلاف وجبة إطعام يومياً".