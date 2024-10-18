بمشاركة "نواب تشرين".. تظاهرات كبيرة في ذي قار والأمن يغلق طرقاً حيوية

شفق نيوز/ خرج المئات من المحتجين، اليوم الجمعة، بتظاهرة كبيرة في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين وانهاء الدعاوى الكيدية ضدهم.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، الى قطع جميع الطرق المؤدية لساحة الحبوبي بالاسلاك الشائكة.

وأوضح أن التظاهرة شهدت حضور عدد من النواب العراقيين الذين يمثلون "تشرين".

وتابع مراسلنا، ان المحتجين طالبوا بإقالة قائد شرطة المحافظة الجديد اللواء نجاح العابدي، بسبب "استهدافه متظاهري تشرين"، بحسب قولهم.

وكان عضو مجلس النواب العراقي غزوان علي محمد المنشد هاجم في وقت سابق قائد شرطة ذي قار الجديد اللواء العابدي، واصفا تصريحاته بغير المسؤولة حينما وصف أبناء ذي قار بـ"الظلاميين".