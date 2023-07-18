بمشاركة نحو 10 آلاف عنصر أمن .. خطة امنية وخدمية لتأمين مراسم عاشوراء في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت الجهات المسؤولة في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، اعداد خطة امنية وخدمية شاملة لتأمين مراسم عاشوراء في عموم الوحدات الادارية.

وقال مدير قسم الاعلام والعلاقات في قيادة شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري لوكالة شفق نيوز، ان القيادات الامنية عقدت اجتماعاً امنياً وخدمياً شاملاً مع المواكب الحسينية والدوائر الخدمية المعنية بخطة محرم لإقرار مضامين ومحاور الخطة الخدمية والامنية الشاملة وتأمين مراسم عاشوراء.

وبين ان الخطة تتضمن نشر 9000-10000 عنصر امني في عموم الوحدات الادارية لتأمين نحو 500 موكب حسيني، و بآليات وضوابط محكمة تمنع حمل السلاح إلا من قبل العناصر الامنية وعدم قطع الطرق الى جانب توجيه الخطباء بعدم التطرق للخطب التي تحرض على الفتن أو التفرقة.

واكد الشمري ان الخطة تتضمن خطوط تنسيق متواصلة مع المواكب الحسينية والالتزام بالتعليمات الامنية لتفادي اي حوادث او خروقات ربما تحدث، مشيرا الى التنسيق المستمر بين الاجهزة الامنية والدوائر الخدمية الساندة المشاركة بالخطة الخدمية.

ونوه الى ان الخطة تستمر لغاية يوم 12 من شهر محرم وبإستنفار عال.

بدوره بين مسؤول المواكب الحسينية في ديالى علي احمد طاهر لوكالة شفق نيوز، ان أعداد المواكب والهيئات المشاركة بمراسم عاشوراء تبلغ 450-500 موكبا وهيئة في عموم ديالى.

واوضح ان المواكب الحسينية على اتم الاستعداد لنجاح خطة عاشوراء في ديالى والالتزام بالتعليمات الامنية والتعاون مع الدوائر الخدمية المعنية، والالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية بمنع مكبرات الصوت خلال مراسم عاشوراء ومنع اي تبرعات من المواطنين او الدوائر والجهات الاخرى وعدم قطع الطرق خلال المراسم.

وتشهد اغلب المحافظات العراقية مع بدء شهر محرم طقوساً ومراسم خاصة لإحياء ذكرى مقتل الامام الحسين في واقعة الطف سنة 61هـ، إذ يحيونها في مناطقهم 50 يوما تنتهي بتوجههم الى مدينة كربلاء في 20 صفر من كل عام.