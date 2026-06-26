بمشاركة مليونية.. "ركضة طويريج" تختتم مراسم عاشوراء في كربلاء وسط استنفار تنظيمي

شفق نيوز - كربلاء

بحشود بشرية ضخمة، أحيا ملايين الزائرين في مدينة كربلاء، اليوم الجمعة، مراسم "ركضة طويريج" المليونية، التي تُعد من أبرز وأضخم الشعائر الحسينية في يوم عاشوراء، بمشاركة مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية تعبيراً عن الحزن العميق في ذكرى مقتل الإمام الحسين .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المشاركين هرولوا صوب المرقدين رافعين رايات العزاء، فيما صدحت حناجرهم بالهتافات والتلبية الحسينية المعهودة التي استذكرت فاجعة الطف الأليمة وأجواء التضحية.

وفي المقابل، نفذت العتبتان الحسينية والعباسية خطة تنظيمية وأمنية وصحية متكاملة، نجحت في تأمين انسيابية مسار الركضة والحفاظ على سلامة الحشود المليونية من المعزين، تفادياً لحوادث التدافع والاختناق.

وتُعد "ركضة طويريج" شعيرة عزائية كبرى تنطلق فور الفراغ من أذان ظهر يوم عاشوراء، ويرمز التدافع فيها إلى تلبية نداء نصرة الإمام الحسين، حيث يركض المشاركون من منطقة "قنطرة السلام" (المحطة الرئيسية للانطلاق) باتجاه مرقد أبي الأحرار وأخيه أبي الفضل العباس.

يذكر أن بدايات تأسيس هذه الشعيرة تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر على يد أهالي قضاء طويريج، لتتحول بمرور العقود إلى واحدة من أكبر التجمعات البشرية السنوية التي تشهدها التغطيات المونديالية وعاشوراء في العراق والعالم الإسلامي.