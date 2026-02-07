بمشاركة كوردستان .. بغداد تحتضن أعمال سوق السفر العراقي بنسخته الرابعة

شفق نيوز - بغداد

انطلقت في العاصمة بغداد، صباح اليوم السبت، أعمال سوق السفر العراقي بنسخته الرابعة في العام 2026 برعاية وإشراف هيئة السياحة العراقية (وتحت شعار السياحة فرص واستثمار).

وانطلقت الاعمال بحضور سفراء الدول العربية والأجنبية، وبمشاركة واسعة من مؤسسات سياحية محلية وعربية وأجنبية متمثلة بشركات طيران، وشركات سفر وسياحة، وفنادق وأنظمة حجوزات من مختلف المحافظات وإقليم كوردستان.

وقال مدير عام دائرة المجاميع السياحية في هيئة السياحة مهدي غضبان الساعدي، في تصريح صحفي إن "انطلاق فعاليات سوق السفر العراقي بدورته الرابعة يمثل نقطة تواصل سياحي في مجال النشاطات والفعاليات السياحية الداخلية والخارجية ويعزز دوره على الصعيدين العربي والعالمي، حيث نعمل جميعًا على إبراز العراق وجهة سياحية مهمة في الشرق الأوسط والترويج للسياحة الأثرية والثقافية والعتبات المقدسة على أرض بلاد الرافدين".

بدوره أكد قيصر طارق مدير سوق السفر العراقي أن إدارة السوق خصصت فقرات وبرامج ترويجية من أجل الشرح الوافي عن آلية تقديم تسهيلات لمنح تأشيرات الدخول "الفيزا" الإلكترونية إلى الوافدين للعراق من العرب والأجانب.

وأشار إلى تهيئة الأرض الخصبة للمشاركين من أجل عقد تفاهمات وتوقيع اتفاقيات بين المؤسسات السياحية العراقية والعربية والأجنبية المشاركة في الحدث من أجل المساهمة في تنشيط العمل السياحي والقطاع الخاص وزيادة أعداد السياح الوافدين للبلاد وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات المشاركة.