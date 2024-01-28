بمشاركة أكثر من 350 داراً للنشر.. إقامة معرض العراق الدولي للكتاب منتصف شباط المقبل

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، يوم الأحد، عن موعد انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من معرض العراق الدولي للكتاب الذي تنظمه المؤسسة، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فعاليات الدورة الرابعة من معرض العراق الدولي للكتاب تنطلق (14-24 شباط 2024)"، مبينة أن "المعرض يقام بالتعاون مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب، وبالتنسيق مع جمعية الناشرين والكتبيين في العراق، وتشارك فيه أكثر من 350 داراً للنشر عراقية وعربية واجنبية، من 16 بلداً".

وأضافت أن "الدورة الرابعة من معرض العراق الدولي للكتاب، تحمل اسم (فلسطين)، تعبيراً عن التضامن مع قضية الشعب الفلسطيني، وموقفاً ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث سيتم تخصيص جلسات حوارية ونقدية عن (فلسطين)، طوال أيام المعرض يشارك فيها مثقفون ومختصون، كما ستكون رموز التراث الفلسطيني حاضرة في أرجاء المعرض".

ولفتت إلى أن "برنامج المعرض يتضمن جلسات فكرية وثقافية عديدة يساهم فيها مثقفون وكتاب من العراق والبلدان العربية الأخرى، وجلسات شعرية، وحفلات توقيع كتب جديدة، وحفلات فنية متنوعة، بالإضافة إلى ندوات تتناول الحراك السياسي في العراق، وأبرز المستجدات في الوضع السياسي، كما ستشارك مؤسسات ثقافية وفنية عراقية في المعرض من خلال برامج لها، وأجنحة خاصة لها تعرض فيها نتاجاتها الثقافية".