بمشاركة قرابة 10 ملايين طالب وتلميذ.. انطلاق الامتحانات بالمدارس العراقية

شفق نيوز- بغداد

انطلقت العملية الامتحانية في عموم العراق، يوم الأحد، بمشاركة قرابة (10) ملايين من التلاميذ والطلبة في مختلف المراحل الدراسية للصفوف غير المنتهية للعام الدراسي (2025–2026) الدور الأول.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة التربية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جرت امتحانات الصفوف الابتدائية يوم أمس، فيما انطلقت اليوم امتحانات المرحلة الثانوية، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية مكثفة لضمان انسيابية سير الامتحانات في جميع المحافظات.

بدوره، قال وزير التربية وكالة أحمد الأسدي، إن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية اللازمة، وهيأت بيئة امتحانية مناسبة تضمن راحة الطلبة وأداءهم الامتحانات بأجواء مستقرة، مبيناً أن جميع الإجراءات المتخذة تهدف إلى توفير أفضل الظروف للطلبة.

وأشار إلى أن الملاكات التربوية والإدارية باشرت بتنفيذ الخطط الامتحانية منذ انطلاقها، وبالتنسيق مع الجهات الساندة لتأمين المراكز الامتحانية وتوفير المستلزمات الضرورية.