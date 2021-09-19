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بمشاركة فرق تطوعية من كوردستان .. كربلاء تستكمل استعدادات زيارة الأربعين

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-19T09:53:32+0000
بمشاركة فرق تطوعية من كوردستان .. كربلاء تستكمل استعدادات زيارة الأربعين

شفق نيوز/ أعلنت محافظة كربلاء، اليوم الأحد، استكمال الاستعدادات لزيارة اربعينية الإمام الحسين، مؤكدة وجود فرق تطوعية من السليمانية ودهوك للمشاركة في تقديم الخدمات للزائرين.

وقال النائب الأول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "القيادات الأمنية وضعت خطة محكمة للزيارة وتأمين عجلات النقل في أقرب نقطة لنقل الزائرين من المحافظة".

وأضاف أنه "يومياً يحتاج أن يُنقل مليون و٧٠٠ زائر من كربلاء إلى باقي المحافظات"، مؤكداً أن "المحاور مقسمة على النحو الآتي، ٧٠٠ الف زائر من محور بابل ويعتبر أكبر محور و٥٠٠ من محور بغداد و٥٠٠ من محور النجف خلال عشرة ايام بالتالي نحتاج يومياً إلى ٤٠ الف عجلة وتكون جاهزة خلال الزيارة".

وأوضح الفتلاوي، أن "المواكب التي دخلت من خارج المحافظة إلى المحافظة هي ٢٣ الف موكب إضافة إلى مواكب كربلاء".

وأشار إلى أن "عدد الزوار الأجانب المصرح به من الحكومة المركزية هو عدد زوار الإيرانيين ٦٠ الفا، وباقي الدول خمسة آلاف إضافة إلى تواجد لجان تطوعية من الأنبار وأربيل وصلاح الدين الموصل".

وتابع القول إنه "سيكون هناك فرق تطوعية من السليمانية ودهوك"، واصفاً إياهم بـ"سلة الورد من جميع المكونات".

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