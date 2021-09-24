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بمشاركة عشرات الحوضيات.. كربلاء تؤمن مياه الشرب للزائرين

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-24T12:03:45+0000
بمشاركة عشرات الحوضيات.. كربلاء تؤمن مياه الشرب للزائرين

شفق نيوز / أعلنت مدير ماء كربلاء، محمد فاضل النصراوي، يوم الجمعة، تأمين مياه الشرب للزائرين القادمين لأداء الزيارة الأربعينية في المحافظة، وذلك بمشاركة 90 حوضية من المحافظات المجاورة.

وقال النصراوي، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية ماء كربلاء باشرت منذ اليوم الخامس من شهر صفر بهذه المهام، إذ تم تجهيز الوقود والتعقيبات لضمان استمرار عمل واستمرار المشاريع بكامل طاقتها الإنتاجية".

وأشار إلى وجود "خطة لتقسيم المدينة على قطاعات عدة، من الأقضية والنواحي وأيضاً المركز"، مبيناً أن "خمسين حوضية من المياه، إضافة إلى أكثر من ٩٠ حوضية جهد ساند من محافظات العراق المختلفة تعمل بالمحافظة".

وأوضح النصراوي، أن "هذه الآليات تتوزع على الشوارع والمواكب، لتلافي أزمة المياه في ذروة الزيارة"، لافتاً إلى أن "هناك تزويداً للأحياء السكنية أيضاً بالمياه".

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