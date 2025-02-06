بمشاركة عربية وعراقية.. انطلاق مهرجان نينوى السينمائي الدولي (صور)

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات مهرجان نينوى السينمائي الدولي في مسرح جامعة الموصل، أمس الأربعاء، وسط حضور فني وثقافي كبير، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني ومحافظ نينوى عبد القادر الدخيل.

وقال رئيس المهرجان، الفنان جواد الشكرجي، في تصريح لوكالة شفق نيوز: "نفتخر بمشاركة أكثر من 600 فيلم تم ترشيحها لهذا المهرجان، حيث تم اختيار 20 فيلمًا مميزًا من بلدان مختلفة لعرضها خلال فعاليات المهرجان الذي سيستمر من 5 إلى 7 شباط/فبراير".

وأضاف أن "هذه الفعالية تتيح للسينما العربية والعراقية أن تلتقي وتتنافس على مستوى عالٍ من الإبداع الفني."

ويشهد المهرجان مشاركة كبيرة من النجوم العرب والعراقيين، حيث يشارك في الفعاليات كلٌ من الفنان: أحمد بدير، أحمد زاهر، وأحمد صيام من مصر، بالإضافة إلى الفنان السوري زهير عبد الكريم وآخرين.

كما يشارك من العراق عدد من النجوم البارزين مثل: فاطمة الربيعي، ومحسن العلي، مما يعكس تنوعًا ثقافيًا وفنيًا مميزًا.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والعروض السينمائية، بالإضافة إلى ورش عمل وجلسات حوارية تهدف إلى تعزيز دور السينما في المنطقة وتشجيع المواهب الشابة.