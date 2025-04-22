بمشاركة دولية.. جامعة كركوك تناقش "التطرف" في مؤتمرها الفكري الثاني

شفق نيوز/ نظّمت جامعة كركوك بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، مؤتمرها الفكري الثاني تحت عنوان "ظاهرة التطرف وسبل معالجتها"، بمشاركة نخبة من علماء الدين والمفكرين ورؤساء الاتحادات الإسلامية، إضافة إلى باحثين من داخل العراق وخارجه.

وذكر رئيس جامعة كركوك، عمران جمال حسن، في كلمة خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "ظاهرة التطرف والتكفير والإرهاب مرفوضة بالأشكال كافة، باعتبارها ممارسات مرفوضة في جميع الأديان السماوية والقيم الإنسانية. وشدّد على أهمية تعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر، تحقيقًا للسلم المجتمعي والتعايش المشترك بين مكونات الشعب".

وأضاف حسن، أن "هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الأبعاد الدينية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية لظاهرة التطرف، والسعي لتقديم حلول علمية وأكاديمية للحد من تنامي هذه الظاهرة في المجتمع العراقي".

وثمن المشاركون جهود جامعة كركوك في تنظيم هذا الحدث الفكري، وهنّأوا رئاستها على نجاح المؤتمر، معتبرين إياه خطوة مهمة نحو ترسيخ مفاهيم التآخي والسلام وتعزيز التعايش بين مكونات المجتمع. واختُتم المؤتمر بتوزيع شهادات تقديرية على الباحثين المشاركين.