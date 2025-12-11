بمشاركة خبراء دوليين.. انطلاق النسخة الثانية لمنتدى الفضاء الرقمي العراقي

شفق نيوز- بغداد

انطلقت أعمال منتدى الفضاء الرقمي العراقي بنسخته الثانية، يوم الخميس، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والخبراء الدوليين في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وذكرت مراسلة وكالة شفق نيوز، أن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الابتكار، ودعم مبادرات التحول الرقمي في العراق، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي متطور ومواكب للمعايير العالمية.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، في كلمة خلال الافتتاح: "في ذكرى يوم النصر نهنأ جميع العراقيين وعوائل الشهداء ولكل من ضحى في سبيل الوطن، إذ بفضل ما قدموه نحتفي ونقيم المؤتمرات، وهذه التضحيات كانت دفاعاً عن المنطقة والعالم وليس العراق فقط".

وأضاف أن "العراق بحاجة إلى التحول الرقمي والأتمتة الرقمية لأهمية ذلك مسيرة التطور العلمي خاصة وأن دول المنطقة تقدمت علينا في هذا المجال بسبب حروب النظام السابق والحصار الاقتصادي وغير ذلك".

وأكد الأسدي: "نحن بحاجة إلى قفزات سريعة للحاق بالعالم فبيننا وبين الدول الأخرى عشرات السنين من التطور العلمي لذلك نحتاج إلى تفعيل إمكانياتنا الذهنية".

وتابع: "نحن اليوم نتحرك ولابد أن نلتفت إلى ما يجري في العالم من تقدم علمي ومعرفي ولابد للعراقيين من الانتقال الإنجازات العلمية لتقريب المسافات".

من جانبه، أوضح مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في كلمته أن العراق "مرّ بظروف قاسية منذ العام 2003 ولغاية الآن لم نشهد استقراراً أمنياً وسياسياً ونحن بحاجة إلى تفعيل التحول الرقمي الذي تقدم خدمة للمواطن ويختصر الوقت والجهد".

وأكد: "يجب الاستفادة من الخبرات الكبيرة المحلية ومزجها بالخبرات الأجنبية لكي نقدم خدمات متميزة ونصبح في مصافي الدول التي استغنت عن الورقة والقلم".