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بمشاركة الآلاف.. انصار الحشد يحيون الذكرى الأولى لاغتيال سليماني والمهندس وسط بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-03T12:41:32+0000
بمشاركة الآلاف.. انصار الحشد يحيون الذكرى الأولى لاغتيال سليماني والمهندس وسط بغداد

شفق نيوز/ شارك الالاف من انصار الحشد الشعبي، يوم الأحد، في الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الآلاف من انصار الحشد الشعبي تواجدوا في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد لإحياء الذكرى الأولى لاغتيال سليماني والمهندس، حيث رفع المتظاهرون شعارات مناهضة للولايات المتحدة مطالبين بخروج القوات الأمريكية من العراق.

كما رفعوا صور سليماني والمهندس والأعلام العراقية والحشد الشعبي، فيما تم رفع صور كبيرة على واجهة المطعم التركي وسط العاصمة.

وشهدت التظاهرة الحاشدة مشاركة سياسية، إذ حضر كل من زعيم منظمة بدر هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس أركان الحشد ابو فدك.

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