بمشاركة المغتربين.. مسيحيو القوش يحتفلون بـ"عيد السعانين" (صور)

شفق نيوز/ احتفل المسيحيون في ناحية القوش التي تتمتع بغالبية مسيحية اليوم الأحد، بعيد السعانين حيث تميزت المناسبة بمراسم دينية مهيبة وتراتيل مؤثرة ورقصات ودبكات شعبية.

وقال الناشط ريفان حكيم لوكالة شفق نيوز؛ إن "مئات المسيحيين من سكان القوش والمناطق المجاورة. انطلقت المراسيم من ساحة كنيسة ماركوركيس، لتسلك بعدها مسيرة جميلة في شوارع القوش شاركوا في الاحتفال، حيث ارتدى المشاركون الزي الفلكلوري التقليدي، ما أضاف جوا من البهجة والرونق للفعالية".

وأشار حكيم إلى مشاركة عدد كبير من المسيحيين المغتربين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا في هذه الاحتفالية، ما أبرز روح التلاحم والانتماء للمجتمع القوشي بغض النظر عن المسافات الجغرافية.

وأحد الشعانين أو السعانين أو عيد الشعنينة هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح (عيد القيامة) ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، ويسمّى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي المدينة استقبلوه بالسعف والزيتون المزيّن فارشين ثيابهم وسعف النخيل وأغصان الزيتون أمامه، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم. ويرمز سعف النخيل إلى النصر، أي أنهم استقبلوا يسوع منتصرًا مُحقّقا نبوءة زكريا بصفته المسيح.