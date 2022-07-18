بمشاركة العراق.. تأسيس شبكة عربية لمواجهة أي حادث نووي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيئة العراقية، اليوم الاثنين، عن تأسيس الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر، مؤكدة أهميتها في الاستعداد العربي لمواجهة أي حادث نووي أو إشعاعي .

جاء ذلك خلال مشاركة العراق ممثلا بمدير عام مركز الوقاية من الاشعاع صباح الحسيني الذي اناب عن الوزير جاسم الفلاحي في اجتماعات الهيئة العربية للطوارئ الإشعاعية، في مقر جامعة الدول العربية، وفق بيان صدر عن الوزارة وورد الى وكالة شفق نيوز.

ونقل البيان، عن الحسيني، انه بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية تم التباحث مع كبار المسؤولين العرب حول تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

وأكد الحسيني ان الاجتماع تبنى اهداف عديدة اهمها التعريف بالشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر وأهميتها في الاستعداد العربي لمواجهة أي حادث نووي أو إشعاعي، والتعرف على إمكانات الدول العربية في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية ومناقشة سبل تطوير خطط الطوارئ الوطنية، وخلق جو من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والتجارب بين الدول العربية في ميدان الطوارئ النووية والإشعاعية ورفع الوعي على مستوى متخذي القرار بأهمية الرصد الإشعاعي البيئي وخاصة في ظل الظروف الراهنة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن 18 دولة عربية ، حيث تمت مناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية لتأسيس الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي التي تم تأسيسها والتي تعزز إنشاء و تطوير الشبكات الوطنية للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر في الدول العربية لمواجهة أي حوادث قد ينتج عنها انبعاثات إشعاعية ملوثة للبيئة، والتي يمكن أن ينجم عنها عواقب تعرض العاملين والمواطن العربي لمخاطر الإشعاع المؤين.