بمشاركة اسيوية.. العراق ثانيا بمسابقة هواوي الإقليمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

شفق نيوز/ حصل العراق على المركز الثاني في مسابقة هواوي الإقليمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022 بنسختها السادسة التي اختتمت اليوم الخميس في العاصمة العمانية مسقط.

وشاركت 11 دول من منطقة الشرق الأوسط وآسيا، هي: المملكة العربية السعودية، باكستان، والعراق، الأردن ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وقطر وكازاخستان.

وقال وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني الدكتور علي الشيذاني، إن المسابقة التي فاز بها بالمركز الاول الفريق الاردني وبالمركز الثاني كل من الفريق العراقي والباكستاني تجمع بين النظرية والممارسة، وتركز على المعرفة المهنية في 7 اتجاهات: التقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتخزين البيانات والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، والشبكات.

من جهته قال نائب رئيس هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى شونلي وانغ، إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعبت دورًا مهمًا في تسريع التحول الرقمي لآلاف الصناعات ما ساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصادات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وأشار الى الاستثمار بالبحث والتطوير في شركة هواوي بلغ حوالي 22.38 مليار دولار عام 2021 ، وهو ما يمثل 22.4 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة في النهائيات الإقليمية تضم 45 طالبا وطالبة، يمثلون الدول المشاركة وتم ترشيحهم من بين أكثر من 19 ألف طالب وطالبة من 472 جامعة وكلية من دول آسيا والشرق الأوسط.