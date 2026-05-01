بمسار موازٍ لسطح الأرض.. "خردة فضائية" وراء الوميض المشاهد في سماء العراق

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بوزارة النقل، يوم الجمعة، بأن ما شوهد في سماء عدد من المحافظات، ومن بينها العاصمة بغداد، هو ناتج عن احتراق "خردة فضائية".

وكان مدونون قد تداولوا على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر أجساماً مضيئة في الأجواء العراقية، وسط مخاوف أبداها شهود عيان ومتابعون من أن تكون صواريخ أو طائرات مسيرة، ولا سيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واحتمال استئناف العمليات العسكرية في المنطقة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أنه بعد مراجعة عدة مقاطع مصورة وتحليل آلية تفكك الأجسام، تبيّن أن ما رُصد هو "إعادة دخول" لحطام فضائي إلى الغلاف الجوي، وليس نيزكاً أو صواريخ عسكرية.

وأشار إلى أن رؤية الجسم في سماء محافظات نينوى وذي قار وبغداد والأنبار في آن واحد، تعني أنه كان يحترق على ارتفاع شاهق جداً (نحو 100 كم) و بمسار مداري موازٍ لسطح الأرض، مؤكداً أن هذا السلوك يعد نموذجاً تقليدياً لسقوط الحطام الفضائي.