بمساحة 6 آلاف دونم.. كركوك تنشئ أول غابة طبيعية

شفق نيوز/ أعلن محافظ كركوك ريبوار طه، يوم الخميس، عن إطلاق أول مشروع لإنشاء غابة طبيعية قرب مشروع سد الخاصة جنوب شرقي المحافظة.

وقال طه لوكالة شفق نيوز، إن "المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 6 آلاف دونم، وستكون أول غابة يتم إنشاؤها في كركوك، وقد بدأت المرحلة الأولى اليوم بزراعة 10 آلاف شجرة على مساحة 100 دونم".

وأضاف أنه "مع اكتمال المشروع ستصبح كركوك وجهة سياحية وموقعاً جمالياً وترفيهياً يرتاده المواطنون وخاصة اهالي كركوك للتنزه".

وكانت الإدارة المحلية في كركوك، أعلنت مطلع الشهر الحالي، عن إطلاق حملة لزراعة 70 ألف لزيادة المساحات في المحافظة.

وقال المعاون الفني لمحافظ كركوك، قاسم إبراهيم حافظ، لوكالة شفق نيوز، في حينها، إن "إدارة المحافظة عقدت اجتماعاً موسعاً مع مدير البيئة ومسؤولي قسم المتابعة، والمشرف على التصميم الأساس، والمشاريع في بلدية كركوك، وشعبة الحدائق، وممثل بلديات كركوك، ومديرية الزراعة، وعدداً من الشركات المنفذة لمناقشة المواقع المقترحة لزراعة الأشجار".

وتابع أن "إدارة المحافظة وجهت بسرعة إنشاء المساحات الخضراء وفق الخطط المعدة والمواقع المحددة من قبل البلدية والبلديات والتي ستباشر الشركات بزراعتها إلى جانب تشجير مداخل المدينة وضفاف نهر الخاصة وإنشاء المرآبين الجنوبي والشمالي".