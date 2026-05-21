بمساحة تتجاوز 1.2 مليون دونم.. إقرار خطة الاستزراع الصيفي للشلب والذرة والخضر بالعراق

أقرت وزارتا الزراعة والموارد المائية، اليوم الخميس، خطة الموسم الصيفي لاستزراع أكثر من مليون و200 ألف دونم بمحاصيل الشلب والذرة والخضراوات.

وجاء الإقرار خلال اجتماع مشترك موسع، ضم وزير الزراعة عبد الرحيم جاسم الشمّري، ووزير الموارد المائية مثنى التميمي، وبحضور الوكلاء والمستشارين من الوزارتين، فضلاً عن ممثل الجمعيات الفلاحية وعدد من المختصين في الشأن الزراعي.

وبحث الاجتماع آليات اعتماد أفضل الوسائل لإقرار خطة متوازنة تنسجم مع الواقعين الزراعي والإروائي، وبما ينعكس إيجاباً على شريحة الفلاحين والمزارعين.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الزراعة، فإن الخطة توزعت بواقع: 361,900 دونم لمحصول الشلب، و293,000 دونم للذرة الصفراء، و582,392 دونماً للخضر الصيفية.

وأكد البيان أن الخطة تراعي الواقع الاقتصادي للمزارع العراقي عبر التركيز على الأصناف ذات الإنتاجية العالية والمتحملة للجفاف، مشيراً إلى أن عمليات الاستزراع ستنطلق اعتباراً من 20 حزيران المقبل.