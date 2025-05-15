بمحافظتين.. مقتل شاب اختلف مع جاره على أرض وانتحار مواطن داخل منزله

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، يوم الخميس، بمقتل شاب على يد جيرانه بسبب خلافات على قطعة أرض، جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شاباً في العشرينات من عمره، قتل اليوم رميا بالرصاص بسبب خلافات مع جيرانه على قطعة أرض بقضاء قلعة صالح جنوبي محافظة ميسان".

ولفت إلى أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة قبل وصول القوات الأمنية التي قامت بنقل الجثة للطب العدلي، وفتح تحقيق بالجريمة، والبحث عن الجاني".

إلى ذلك، أفاد مصدر في محافظة البصرة، اليوم، بانتحار مواطن من أهالي قضاء الهارثة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "مواطناً من قضاء الهارثة منطقة ابي صخير شارع النفط، أقدم اليوم على الانتحار بواسطة سلك كهربائي معلق في مروحة سقفية داخل داره".

وبين أن "مفارز الشرطة وصلت لمكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الانتحار التي لا تزال مجهولة".