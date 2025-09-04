بمحافظتين.. مقتل رجل بسبب "إرث" وإصابة 4 أشخاص بحادث سير

شفق نيوز- النجف/ كرميان

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، يوم الخميس، بمقتل رجل على يد أبناء أخيه وسط قضاء الكوفة، فيما أصيب 4 أشخاص بحادث سير في إدارة كرميان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "رجلاً في منتصف العمر، قتل رميا بالرصاص على يد أبناء أخيه، قرب فلكة الرعاش بمنطقة الجديدة وسط قضاء الكوفة بمحافظة النجف".

ولفت إلى أن "دوافع الجريمة كانت بسبب صراع حول الإرث"، مشيراً إلى "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، وملاحقة الجناة الذين لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وفي حادث آخر، أفاد إعلام مرور إدارة كرميان، بإصابة أربعة أشخاص جراء حادث سير وقع على طريق كفري – دربندخان.

وقالت مديرية مرور كرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادث تصادم وقع بعد ظهر اليوم قرب قرية تازەدە بين سيارتين من نوع تويوتا (راف) وتويوتا (كراون)، ما أسفر عن إصابة سائقي المركبتين إضافة إلى اثنين من ركاب سيارة راف".

وأضافت أن "المصابين من مواليد أعوام 1984 و1996 و2007 و2023، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى شهيد هەژار في كلار لتلقي العلاج".

وأشارت المديرية إلى أن "فرق المرور باشرت بالتحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث".