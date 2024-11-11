بمحافظتين.. مصرع وإصابة 4 بحادث سير وعرس ينتهي بمداهمة لـ"كثافة إطلاق النار"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، بمصرع وإصابة 4 اشخاص بحوادث سير مختلفة خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين اثنين توفيا بحادثي سير في قضائي الاصلاح والغراف، فيما أصيب اثنين آخرين احدهما امرأة بجروح نتيجة حادث تصادم عجلتهم مع أخرى بمدخل مدينة الناصرية الشمالي".

وفي محافظة النجف، داهمت القوات الامنية أحد الأعراس بقضاء الكوفة وسط المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية داهمت احد الاعراس بقضاء الكوفة بسبب كثافة إطلاق النار في العرس، حيث تم اعتقال شقيق العريس واقتياده إلى أحد مراكز الشرطة لغرض التحقيق معه".