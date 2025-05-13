بمحافظتين.. شرطي مرور يتعرض للطعن في رأسه وغرق شاب بنهر دجلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الديوانية، يوم الثلاثاء، بإصابة شرطي مرور طعناً في رأسه على يد خمسة أشخاص، بقضاء عفك في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطي مرور من أصحاب العقود يدعى (غيث محمد جاسم الايدامي)، تعرض لهجوم من قبل خمسة أشخاص في قضاء عفك".

ولفت المصدر إلى أن "الشرطي تعرض لطعن في رأسه من قبل المهاجمين، وقد نقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة".

إلى ذلك، أفاد مصدر طبي في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بأن شاباً يبلغ من العمر 25 عاماً غرق بعد نزوله للسباحة بنهر دجلة، شمال المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الشاب، وهو من أهالي قضاء بيجي، قصد النهر للسباحة، لكنه اختفى عن الأنظار بعد وقت قصير من دخوله الماء، ولازالت فرق الغوص تبحث عن جثته داخل النهر".