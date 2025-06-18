بمحافظتين.. العثور على جثة مجهولة الهوية وسرقة منزل ومنفذ "كي كارد"

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في صلاح الدين، مساء اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، فيما تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهم بسرقة مبلغ كبير من أحد المنازل، فيما أقدم لصوص على سرقة منفذ "كي كارد" في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة الطب العدلي بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، تسلمت جثة شاب يبلغ من العمر 33 عاماً، لم يتم تحديد هويته وأسباب الوفاة، ما إذا كانت ناجمة عن جريمة قتل أو سبب آخر".

من جانب آخر، أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بلاغاً ورد من المواطنة (ب. ر. د) أفاد بتعرض منزلها لسرقة مبلغ قدره 44 مليون دينار عراقي من قبل شخص مجهول.

وأضاف البيان، أن مفارز مكافحة إجرام القادسية تحركت فوراً إلى موقع الحادث، وقامت بتحليل كاميرات المراقبة القريبة من منزل المشتكية، مما أدى إلى التعرف على المتهم (م. ع. ص) بعد رصده في إحدى الكاميرات.

وأشارت القيادة إلى أنه تم تعقّب المتهم وإلقاء القبض عليه، وقد اعترف خلال التحقيق بسرقة المبلغ وتحويله إلى عملة الدولار الأميركي، ثم إخفائه داخل عجلته نوع (BMW). وبدلالته، تم ضبط الأموال واستعادتها بالكامل.

وبينت أن قاضي التحقيق قرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة (443) من قانون العقوبات العراقي.

في حين أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، بأن منفذ "كي كارد" وسط الناصرية، تعرض للسرقة على يد جيرانه الذين يعملون في مقهى، مؤكداً القبض عليهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لصوصاً قاموا بالسطوح على منفذ (كي كارد) وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وسرقة قرابة 40 مليون دينار".

وبين أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف الجناة بعد بحث استمر لعدة ساعات، حيث تبين أن الجناة هم جيران صاحب المنفذ ويعملون في مقهى شعبي بالقرب من المنفذ، حيث عثر على جميع المسروقات داخل المقهى".