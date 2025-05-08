بمحافظتين.. اعتقال متهمين تطاولا على الذات الإلهية وإغلاق شركات للحج والصرافة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، يوم الخميس، بإلقاء القبض على متهمين اثنين قاما بسب الذات الإلهية في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار، تمكن من اعتقال متهمين بعد ساعتين من بث مباشر وسب الذات الإلهية في قضاء البلدة".

من جانبها، أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن إغلاق شركتين لخدمات الحج والعمرة ومنفذ "صراف آلي" غير مجازين في جانب الكرخ.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن الخطط المرسومة لقيادة عمليات بغداد في البحث والتفتيش المناطقي، شرعت تشكيلات (فرقة المشاة السابعة عشر، وقيادة شرطة بغداد الكرخ) بالاشتراك مع مفارز من (الأمن السياحي، مديرية الجريمة المنظمة) بتنفيذ عدد من واجبات جرد وتدقيق الشركات والمكاتب ضمن قاطع مسؤولياتهم".

وبينت أن تلك العمليات أسفرت عن "غلق شركتين لخدمات الحج والعمرة والسفر والسياحة ومنفذ آخر للصرف الآلي غير مجازين ومخالفين للشروط والضوابط ويمارسون أعمالهم بدون موافقات اصولية، وذلك ضمن عدد من مناطق جانب الكرخ".