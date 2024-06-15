بمبلغ 50 مليار دينار .. السوداني يوجه بتمويل المشاريع في ذي قار

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وزارة المالية بتمويل المشاريع في محافظة ذي قار جنوبي العراق بمبلغ 50 مليار دينار.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس صندوق إعمار ذي قار محمد جواد الزيدي، واستماعه لشرح مفصل عن أبرز المشاريع المدرجة ضمن خطط الصندوق في المحافظة منذ تأسيسه، واستعراض المشاريع المنجزة و المتلكئة.

ووجَّه السوداني ايضا بأن يكون العمل في المشاريع بواقع وجبتي عمل، وأن يتواجد استشاري متخصص لأعمال الصندوق .

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة توظيف أموال الصندوق في مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية تتناسب مع حاجات المواطنين، وتوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة، وبما يتطابق مع أولويات البرنامج الحكومي.