بمبلغ 449 مليار دينار.. اطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر أيلول لـ2.088 مليون أسرة

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الاثنين، إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر أيلول 2025، لأكثر من مليوني أسرة و88 ألف مستفيدة في بغداد والمحافظات.

وبحسب بيان للوزارة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، يصل المبلغ الإجمالي المخصص للإعانات لهذا الشهر إلى أكثر من 449 مليار دينار عراقي، داعية الأسر المستفيدة إلى مراجعة منافذ الصرف الرسمية لاستلام مستحقاتهم المالية.

وأكدت الوزارة استمرارها في تقديم الدعم المالي للأسر الأكثر حاجة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين مستوى المعيشة في مختلف المحافظات، وفق بيانها.