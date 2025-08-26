بمبلغ يتجاوز 66 مليار دينار.. العمل تطلق رواتب المعين المتفرغ

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 387 ألف مستفيد في بغداد والمحافظات، لشهر آب الحالي من عام 2025.

وقالت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، ذكرى عبد الرحيم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة أكملت جميع الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لإطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 387 ألف مستفيد، وبمبلغ إجمالي يزيد على 66 ملياراً و 28 مليون دينار لشهر آب 2025".

ودعت عبد الرحيم المستفيدين إلى مراجعة المنافذ المعتمدة لاستلام رواتبهم، بعد إكمال الإجراءات اللازمة وتبليغهم من قبل المصارف.