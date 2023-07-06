بمبلغ تجاوز 71 مليار دينار .. هيئة التقاعد تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة التقاعد، يوم الخميس، صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وذلك بمبلغ يتجاوز (71) مليار دينار عراقي.

وأعلنت الهيئة في بيان اليوم، البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين بإجمالي كلي والبالغ 9839 مقسمة على الفئات ادناه:

-مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والبالغ ( 7636) قيدا.

-مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الداخلية والبالغ ( 192) قيدا.

-مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الدفاع ( 1907) قيود.

-جرحى تقل اصابتهم عن 30 ‎%‎ (27) قيد.

-سجناء تقل مدة الاعتقال عن شهر (77) قيدا.

ودعت الهيئة في بيانها المتقاعدين والمستفيدين من الشريحة المذكورة اعلاه ممن تصلهم رسائل نصية الى مراجعة المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لتسلام مستحقاتهم.