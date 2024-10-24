بمبادرة أهلية حكومية.. ديالى تستقبل وجبة جديدة من اللبنانيين (صور وفيديو)

شفق نيوز/ استقبلت محافظة ديالى، يوم الخميس، وجبة جديدة من الوافدين اللبنانيين في مبادرة من الأهالي والحكومية المحلية كمساندة لما يتعرض له لبنان جراء الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن نحو 400 وافد لبناني وصلوا إلى ناحية جديدة الشط جنوب غربي ديالى تمهيداً لنقلهم إلى مساكن مجانية في المحافظة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي من أهالي المحافظة والحكومة المحلية فيها.

ويوم الأحد الماضي 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، استقبلت المحافظة عدداً كبيراً من الوافدين اللبنانيين الى المحافظة.

وقال رئيس هيئة المواكب الخدمية علي أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة ديالى استقبلت صباح اليوم خمس حافلات كبيرة تضم قرابة 250 وافداً من لبنان"، مبينا أنه "سيتم نقلهم الى أماكن مخصصة للسكن وتوفير الاحتياجات والخدمات كافة لهم".

وأضاف أن "المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية استقبال أكثر من 79 أسرة لبنانية هاربة من القصف الاسرائيلي على مناطق جنوب لبنان".