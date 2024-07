بلينكن: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الناجين الإيزيديين من الإبادة الجماعية

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، إن واشنطن ملتزمة بدعم الناجين من الإبادة الجماعية للايزيديين.

وقال بلينكن في تغريدة له: "نقدر فرصة الاستماع إلى القادة الإيزيديين وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية الإيزيدية التي ارتكبها إرهابيو داعش قبل 10 سنوات، الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الناجين في السعي لتحقيق العدالة وإعادة بناء حياتهم ووطنهم".

Appreciate the opportunity to hear from Yezidi leaders and honor the victims of the Yezidi genocide perpetrated by ISIS terrorists 10 years ago. The U.S. is committed to supporting the survivors in pursuing justice and rebuilding their lives and homeland. pic.twitter.com/d36xTZzjvY