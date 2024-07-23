بلينكن: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الناجين الإيزيديين من الإبادة الجماعية

بلينكن: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الناجين الإيزيديين من الإبادة الجماعية
2024-07-23T22:36:22+00:00

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، إن واشنطن ملتزمة بدعم الناجين من الإبادة الجماعية للايزيديين.

وقال بلينكن في تغريدة له: "نقدر فرصة الاستماع إلى القادة الإيزيديين وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية الإيزيدية التي ارتكبها إرهابيو داعش قبل 10 سنوات، الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الناجين في السعي لتحقيق العدالة وإعادة بناء حياتهم ووطنهم".

والإيزيديون أقلية إثنية ودينية ناطقة بالكوردية كانت تتركز في جبل سنجار بشمال غرب العراق. ونفذ عناصر تنظيم داعش أعمال عنف مروعة ضد هذه الأقلية فقتلوا مئات من رجالها وأطفالها، وخطفوا نساءها واتخذوهن سبايا واستعبدوهن جنسيا.

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