"بلومبيرغ" تكشف دواءً ملوثاً يُستخدم للأطفال العراقيين ومنظمة الصحة تنتظر موقف بغداد

شفق نيوز/ كشفت وكالة بلومبرغ" الأميركية، اليوم الجمعة، عن وجود دواء هندي "ملوث بمواد كيميائية سامة" يستخدم لمعالجة نزلات البرد للأطفال العراقيين، وفيما بينت أن منظمة الصحة العالمية اشترطت اصدار تنبيه بشأنه بموافقة العراق، لم تعلن وزارة الصحة العراقية بشكل صريح عن موقفها تجاه هذا الدواء.

وقالت الوكالة أن "هذا الكشف يعد الأحدث في سلسلة من الاكتشافات المثيرة للقلق حول الأدوية التي يستخدمها الأطفال في جميع أنحاء العالم".

وفقا للوكالة فإن "زجاجة واحدة من الدواء المسمى "كولد آوت" تم شراؤها من صيدلية في بغداد في آذار/ مارس الماضي كانت على 2.1 في المئة من مادة "غلايكول الإثيلين" بحسب نتائج فحص اجراها مختبر "Valisure" الأميركي المستقل".

وتشير الوكالة إلى أن "هذه النسبة تعادل حوالي 21 ضعفا للحد المقبول من مادة " غلايكول الإثيلين"، مضيفة أن "كمية صغيرة من هذه المادة تعد قاتلة للبشر وكانت قد لعبت دورا في حالات وفاة جماعية لأطفال بسبب شراب سعال هندي في غامبيا وأوزبكستان العام الماضي".

وتؤكد بلومبرغ أنها "أطلعت منظمة الصحة العالمية ومسؤولين عراقيين وهنودا على نتائج الاختبار في 8 تموز / يوليو الجاري".

وتوضح الوكالة أن "منظمة الصحة العالمية وجدت أن النتائج التي توصل إليها مختبر "Valisure" كانت مقبولة وأكدت أنها ستصدر تنبيها في حال أكدت الحكومة العراقية أن هذا المنتج يباع في الصيدليات، لكن لم يتم الإعلان عن إصدار أي تنبيه عام حتى الآن".

وتؤكد بلومبرغ أنها "زودت منظمة الصحة العالمية والسلطات العراقية بنتائج الاختبار واسم وموقع الصيدلية في بغداد التي تم شراء الدواء منها".

من جهتها قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، سارة شيبارد، في رسالة بعثتها بالبريد الإلكتروني هذا الأسبوع إن "العراق يواصل محاولة الحصول على عينات لتأكيد أو نفي ما إذا كان هذا المنتج موجود أو معروض للبيع".

وأضافت أنه "من أجل إصدار تنبيه يجب أن تقتنع منظمة الصحة العالمية والدولة العضو فيها (العراق) بأن المنتج كان بالفعل معروضا للبيع في مكان محدد".

وتابعت شيبارد: "سنصدر تنبيها بمجرد حصولنا على تأكيد للمعلومات من العراق".

وتشير عبوات "كولد آوت" التي تم العثور عليها في العراق إلى أنها صنعت في كانون الثاني/ يناير 2022"، وفقا لبلومبرغ.

بالمقابل أكدت وزارة الصحة العراقية أن "الموضوع ليس جديداً، وأن العراق لديه ضوابط صارمة لاستيراد وتوزيع الأدوية".

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح لموقع "الحرة" الامريكي، أن "وزارة الصحة العراقية أصدرت قبل عدة أشهر ردا رسميا حول الموضوع".

وأضاف البدر أن "العراق لديه ضوابط صارمة لاستيراد وتداول الأدوية ومع ذلك تحصل بعض المخالفات".

ولم يرد البدر على سؤال بشأن ما إذا كانت السلطات الصحية قد سحبت بالفعل هذا المنتج من الأسواق أو تمت محاسبة الجهات المسؤولة عن إدخاله للبلاد.

وهذه هي المرة الخامسة خلال عام التي تتوصل فيها الاختبارات إلى أن احتواء أدوية هندية على مستويات عالية من مادة "غلايكول الإيثيلين".

فبالإضافة إلى الحالات المكتشفة في غامبيا وأوزبكستان، حددت اختبارات أجرتها مختبرات حكومية منتجات ملوثة أخرى من نفس المصدر في جزر مارشال وليبيريا، على الرغم من عدم حصول أية وفيات مرتبطة بهذه الأدوية حتى الآن.