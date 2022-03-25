أبلغ والدته بالانتحار.. فقدان أثر شاب رمى نفسه بنهر الفرات في الأنبار وإحباط محاولة لآخر

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة الأنبار، يوم الجمعة، باختفاء جثمان شاب كان قد أقدم على الانتحار "غرقاَ"، قبل بضع ساعات، فيما أكد إنقاذ حياة آخر من الانتحار بالطريقة نفسها.

وأبلغ المصدر، وهو ضابط برتبة عقيد في الشرطة، وكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً، أقدم على الانتحار غرقاَ في نهر الفرات، من خلال رمي نفسه من على الجسر القديم الشهير في الفلوجة".

وأضاف أن "بعد التوجه إلى مكان الحادث برفقة فريق من الشرطة النهرية، جرى البحث عن جثمان المنتحر، على أمل إنقاذه قبل أن يفارق الحياة، ورغم استنفار الجهود إلا أن ذلك لم يمكن الشرطة النهرية من العثور على الجثة لغاية الآن".

وأشار المصدر، إلى أن "التحقيقات الاولية، أكدت أن الشاب أقدم على الانتحار بسبب مشكلة له مع والده، مما دفعه للخروج من المنزل والاتصال بوالدته وإعلامها بأنه سينتحر في الفرات".

وذكر المصدر، أن خلال ساعات متأخرة من مساء أمس، تم إنقاذ حياة شاب آخر من الانتحار بذات الطريقة في النهر، مبيناً أن "عناصر الشرطة كانت قد عثرت على شاب كان يروم رمي نفسه في النهر، بسبب رفض عشيقته للزواج منه، ليتم اعتقاله وزجه في السجن للحفاظ على سلامته، لحين تحسن حالته النفسية".

في شأن آخر، أبلغ مصدر أمني الوكالة، أن "مدنياً لقي مصرعه بتصادم دراجة نارية مع عجلة صالون على طريق محطة بلد السياحة"، مبيناً أن "جثة الضحية تم نقلها إلى الطب العدلي فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".