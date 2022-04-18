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أُبلغ بعدم دخوله "البكالوريا".. طالب نجفي يضرم النار في مدرسته

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-18T17:51:53+0000
أُبلغ بعدم دخوله "البكالوريا".. طالب نجفي يضرم النار في مدرسته

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، يوم الاثنين، بإقدام طالب في الصف السادس الإعدادي، على حرق مدرسته بسبب عدم دخوله نظام الاختبار النهائي "البكالوريا".

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الحريق الذي اندلع بإعدادية النصر وسط مدينة النجف مركز المحافظة، كان بفعل أحد طلبتها بعد إبلاغه يوم أمس، بعدم دخوله امتحانات (البكالوريا) لهذا العام، نتيجة رسوبه بالمواد الدراسية".

وأضاف المصدر، أن "الحريق تسبب بأضرار مادية جسيمة في إدارة المدرسة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبرزت في الآونة الأخيرة، حالة مهاجمة طلبة وأولياء أمور في مناطق متفرقة من العراق، على إدارات المدارس، نتيجة مشكلات مختلفة، تتعلق معظمها في مستوى الطلبة الدراسي.

وقبل نحو أسبوعين، شن طالب في المرحلة المتوسطة وشقيقه، بمحافظة ذي قار، هجوماً مسلحاً على مدرسته وأحد المدرسين، "امتعاضاً" على مطالبة المدرس للطالب بإحضار وليّ أمره بسبب عدم تحضيره واجباته.

وفي هجوم ثانٍ، أقدم طالب في إحدى مدارس شرقي مدينة الناصرية، على مهاجمة مدرسته بالرصاص الحي، ومحاصرة إدارة المدرسة، قبل أن تعلن السلطات المحلية إلى العدالة.

وفي بغداد، تعرضت مدرسة ابتدائية الأسبوع الماضي، لهجوم مسلح من قبل وليّ أمر إحدى التلميذات بسبب خلاف مع الكادر التدريسي، ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة.

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