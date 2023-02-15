بلغت 208 أطنان.. الدفاع العراقية تعلن إحصائية بالمساعدات المقدمة لسوريا وتركيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، إحصائية بالمساعدات المقدمة للشعبين السوري والتركي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر السادس من شهر شباط الجاري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "منذ صدور أوامر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الخاصة بتقديم الدعم الإنساني لإغاثة الناجين من الزلزال الذي ضرب دولتي سوريا وتركيا الشقيقتين، باشرت وزارة الدفاع ومن خلال طائرات القوة الجوية بتقديم ونقل المساعدات، إذ سارعت القوة الجوية ومنذ الدقائق الأولى لانطلاق حملة الإغاثة، الى مد جسر جوي من خلال طائرات النقل التابعة لها، فتم تحميل ونقل مواد الإغاثة الإنسانية والتي شملت مواد غذائية ومستلزمات طبية ودعم لكوادر الدفاع المدني في سوريا وتركيا، والمقدمة من قبل الحكومة العراقية ومنظمات الإغاثة الإنسانية والهلال الأحمر وهيئة الحشد الشعبي وبالخصوص الدعم اللوجستي المقدم من قبل وزارة الدفاع العراقية".

وأضافت "قد كانت وما زالت قيادة القوة الجوية العراقية بكل كوادرها تعمل على قدم وساق لتقديم الدعم الإنساني أينما كان ومد الجسور الجوية العاجلة، وهي ما زالت تواصل عملها من يوم الثلاثاء 7 شباط 2023 بواقع (4) رحلات باليوم الى الجمهورية العربية السورية وقد تم فرز طائرتين يوميًا لنقل المساعدات الى الجمهوريتين السورية والتركية، ولحين انتهاء الأزمة".

وأوضحت الوزارة ان "مجموع المساعدات الواصلة الى الجمهورية السورية / دمشق 45 طناً بواقع (4) رحلات، وحلب 71 طناً وبواقع (7) رحلات".

ولفتت الى ان "مجموع المساعدات الواصلة الى الجمهورية التركية / غازي عنتاب 47 طناً وبواقع (7) رحلات".

وتابعت ان "وزير الدفاع أمر بتسيير قوافل برية تنقل مساعدات إغاثة وسلات غذائية الى الجمهورية العربية السورية / حلب ونقل (9) اطنان جوا من خزين دائرة الميرة / وزارة الدفاع كمساعدات غذائية من قاعدة كركوك الجوية الى مطار حلب الدولي".

وأشارت الى "تنفيذ (4) طلعات نقل جوي بحمولة (55) طناً تحتوي (بطانيات - خيم) الى الجمهورية التركية / غازي عنتاب مقدمة من قبل هيئة الحشد الشعبي، وتنفيذ (4) طلعات نقل جوي بحمولة (39) طناً مقدمة الى الشعب السوري والتركي من قبل حكومة إقليم كوردستان العراق".

واوضحت ان "مجمل الطلعات المنفذة كانت (38) طلعة بحمولة (208) أطنان و(215) شخصاً".