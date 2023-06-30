بلغت 20 مليار دينار..ما حقيقة تعرض مواطنين لعملية نصب واحتيال في صلاح الدين؟

شفق نيوز/ تضاربت الأنباء الواردة حول تعرض مواطنين من قضاء الشرقاط في صلاح الدين لعملية نصب واحتيال من قبل شركة استثمار ومقاولات وسط ضجة وسجال واسع.

وكالة شفق نيوز، استطلعت حقيقة الحادثة من عدة مواطنين اعتبروا أنفسهم ضحايا تلك الشركة التي جمعت أموالا، واغرتهم باستثمارات وارباح طائلة.

الضحايا و المتضررون اكدوا ان الشركة تجمع اموالاً لغرض استثمارات في عدة مجالات بعيدة عن الأعمال الربوية وباتفاق بين الشركة والمساهمين.

لكن الأزمة تفجرت باختفاء الشركة المثقلة بديون للمواطنين والمساهمين بلغت 20 مليار دينار، فيما نفى مقربون من صاحب الشركة حقيقة هذه المبالغ.

شركة "الحوري" المتهمة بقضية النصب وعلى لسان صاحبها المدعو، "كفاح هاشم حسين" نفت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي هروبه، او وجود اي نوايا للنصب على المواطنين، مبينا ان شركته تعرضت لمشكلة وأزمة في طريقها للحل وإعادة المبالغ والمستحقات لأصحابها.

وتابع صاحب الشركة بالقول: أنا موجود وقريب منكم على بعد نصف ساعة من الشرقاط"، عاداً "الحديث عن هروبه مزاعم مغرضة بعيدة عن الحقائق".

وأكد حسين انه سيباشر بيع الممتلكات والمدخرات لاعادة الاموال الى اصحابها.